Kalulu via dal Milan: la mossa del club per SBLOCCARE la cessione alla Juventus, COSA FILTRA

Addio bloccato. In casa Milan continua a tenere banco il tema legato al futuro di Kalulu. Sembra esserci un accordo Milan Juve ma il giocatore non ha ancora dato una risposta definitiva ai bianconeri.

Come riportato da Daniele Longo, dirigenza in contatto con Kalulu per provare a facilitare il trasferimento alla Juventus i bianconeri hanno fissato la deadline, non andranno oltre le prossime 48 ore.