Kalulu Milan, svelato il MOTIVO della mancata risposta alla Juve: sono giorni DELICATI per il suo futuro. Cosa sta succedendo

Intervenuto in collegamento per Sky Sport, Peppe Di Stefano si è immedesimato in Pierre Kalulu, spiegando come mai il difensore francese stia temporeggiando sul rispondere alla proposta della Juve dopo che i bianconeri hanno già trovato l’accordo col mercato Milan per il suo trasferimento.

PAROLE – «Come mai Kalulu non ha ancora deciso? Io non gli do particolarmente torto al giocatore. Il Milan ha un accordo con la Juve, per i rossoneri è fuori dalle logiche tecniche perché quest’anno vogliono fare una rosa abbastanza ristretta perché se hanno necessitò vanno a pescare dal Milan Futuro. Kalulu ha bisogno di giocare perché lo scorso anno è stato quasi sempre infortunato. Andare alla Juventus, se ti acquista a titolo definitivo, non ci devi pensare neanche un’istante. Andare lì in prestito con diritto di riscatto, quindi senza nessuna certezza di rimanere a Torino ti pone già in una posizione di svantaggio. Vai a colmare una necessitò ma lo fai temporaneamente. Da parte della Juventus c’è una forte volontà di acquistarlo. Lo ha chiamato Thiago Motta, lo farebbero giocare sia da centrale che da esterno destro. Probabilmente avrebbe anche più possibilità di giocare rispetto al Milan. Sono giorni delicati e decisivi, ma va rispettata l’attesa del ragazzo».