Kalulu Milan: il difensore CONVOCATO per la sfida al Monza ma gli agenti lavorano all’ADDIO, cosa filtra

È di ieri la notizia dell’interesse della Juve per Kalulu. L’addio è vicino ma intanto è convocato per Milan Monza

La Juventus dopo l’affare sfumato per Todibo ha individuato in Kalulu una valida alternativa. Contatti fitti con il Milan e affare vicino alla chiusura.

Intanto come riportato da Daniele Longo il difensore francese è stato convocato per il match di questa sera del Milan contro il Monza per il Trofeo Silvio Berlusconi. Intanto però i suoi agenti stanno definendo accordo con la Juventus, via libera atteso in giornata