Kalulu Milan, c’è la FUMATA BIANCA per il passaggio alla Juve: FISSATE le visite mediche! Ecco quando le sosterrà il francese

Dopo alcuni giorni di riflessione alla fine Pierre Kalulu ha deciso di sposare il progetto Juve: l’accordo tra il calciomercato Milan e i bianconeri era già stato trovato da tempo per la sua cessione in prestito oneroso con opzione per il riscatto.

Oggi il difensore francese era a Milanello per salutare i suoi compagni ma, come fa sapere Sky Sport, domani è già atteso a Torino dove si sottoporrà alle visite mediche di rito.