Kalulu Milan, COLLOVATI critica i dirigenti rossoneri: «Via alla Juve? Devono ammettere di aver FATTO UN ERRORE!». Le sue parole

Fulvio Collovati, ex difensore del Milan tra le altre e attuale opinionista si è concesso in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco la sua analisi sulla cessione di Kalulu alla Juventus.

COLLOVATI SU KALULU – «Io del Milan non ho capito come abbia fatto a liberarsi così facilmente di Kalulu dopo i problemi difensivi dello scorso anno. Alla Juve è tornato quello dello scudetto del 2022 e quindi i dirigenti devono ammettere di aver fatto un errore. Inoltre l’infortunio di Bennacer ha accorciato il centrocampo. Uno in più serviva perché il Milan ha 4 competizioni, non ne ha una come il Napoli. Dunque per me difesa e centrocampo andavano rinforzate meglio».