Kalulu Milan, Giuntoli ACCOGLIE le richieste di Furlani! Dialoghi FITTI, QUESTE le condizioni per la cessione

Kalulu-Milan, Giuntoli accoglie le richieste di Furlani: pronto l’inserimento di condizioni che facciano scattare l’obbligo

Intervenuto sul proprio profilo di X, Matteo Moretto ha fornito questi aggiornamenti sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Juventus e Milan sono in contatto per trovare la formula giusta per Pierre Kalulu. Il club bianconero potrebbe inserire un obbligo di riscatto vincolato a determinate condizioni [60% delle presenze e/o qualificazione alla prossima Champions] per avvicinarsi alle richieste del Milan che punta a un trasferimento a titolo definitivo. Il difensore francese ha già accettato il trasferimento. Trattativa in corso tra club».