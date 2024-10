Kalulu Juve, il RITORNO al Milan si ALLONTANA: «L’ha lasciato PARTIRE un po’ troppo a cuor leggero». L’idea di Thiago Motta

L’edizione di Tuttosport ha dedicato ampio spazio a Kalulu mettendo in evidenza la prestazione offerta dal difensore della Juve contro il Lipsia.

Per il quotidiano la partita di Champions League ha “confermato che il Milan ha probabilmenete lasciato partire un po’ troppo a cuor leggero Pierre Kalulu”. Al tempo stesso ha confermato la bontà dell’intuizione di Giuntoli e di Thiago Motta che si ritrova un giocatore pronto a raccogliere le redini della difesa dopo il grave infortunio di Bremer. Per questo la Juve non interverrà sul mercato degli svincolati. E il ritorno al Milan si allontana sempre di più…