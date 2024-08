Kalulu via dal Milan: arriva la SMENTITA sulla decisione definitiva del difensore, la POSIZIONE della Juve

In casa Milan continua a tenere banco il tema futuro di Kalulu. Smentita la decisione definitiva del difensore la posizione della Juventus

Come riportato da Alfredo Pedullà entro un’ora ci sarà un nuovo contatto telefonico. Il Milan ha lasciato libertà di scelta al difensore, ma alla Juventus avrebbe maggiore spazio rispetto a quanto non accadrebbe in rossonero. Non trova riscontro la voce di un rifiuto definitivo emersa in mattinata. Per il momento la Juventus non prende in considerazione alternative.