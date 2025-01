Juventus Milan, la mossa di Conceicao non passa inosservata: scelta molto forte. Le ultimissime sul mondo della squadra rossonera

Sergio Conceicao si appresta a vivere la sua prima panchina con il Milan. Questa sera – a Riyad – i rossoneri affronteranno la Juventus per la partita valida l’accesso alla finale di Supercoppa Italiana.

Il tecnico portoghese, per questa sfida, è pronto a schierare a sorpresa sia Tomori che Bennacer titolari. Questo si può definire anche come un messaggio forte in chiave calciomercato.