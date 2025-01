Juventus Milan, il club ha accontentato Conceicao: lo aveva chiesto in conferenza

Juventus Milan, Sergio Conceicao accontentato. Il mister lo aveva chiesto nella conferenza stampa della vigilia

Nella conferenza stampa di presentazione di Juventus–Milan, mister Sergio Conceicao aveva mandato un messaggio chiaro alla società, il tecnico non voleva intervenire nel prepartita ai microfoni di DAZN.

QUESTE LE SUE PAROLE – «Se domani mi mandano a parlare prima della partita mando qualcun altro. Per me è impossibile: non mi vengono in mente i pensieri giusti sto pensando ad altre cose».

Il portoghese è stato accontentato, infatti ai microfoni hanno parlato Fofana ed Ibrahimovic.