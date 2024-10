Juve Stoccarda 0-1: primo ko stagionale per Thiago Motta

Juve Stoccarda 0-1: il gol dell’ex atalantino El Bilal Tourè condanna i bianconeri alla prima sconfitta stagionale

Primo ko stagionale per la Juventus di Thiago Motta, accostato in estate anche al Milan, che cade in casa contro lo Stoccarda. Decisivo il gol in pieno recupero dell’ex attaccante dell’Atalanta El Bilal Tourè.

Gara molto complicata per i bianconeri, che soffrono per quasi tutti i 90 minuti. Grande protagonista Mattia Perin, che salva i suoi in più occasioni fino alla rete del maliano. Il portiere aveva anche neutralizzato un calcio di rigore qualche minuto prima a Millot. Poche chance per la Juve, che vive di fiammate senza mai pungere. Prima sconfitta stagionale per Thiago Motta.