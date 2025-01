Juve Milan, ecco tutti i numeri della sfida vinta dai rossoneri: è finale!

Juve Milan, ecco tutti i numeri della sfida vinta dai rossoneri contro la Juventus di Thiago Motta: è finale per Conceicao

Vittoria in rimonta, qualificazione alla Finale di Supercoppa Italiana. Una bella serata, un grande esordio per il Milan di Mister Conceição. All’Al-Awwal Park di Riyadh i rossoneri hanno superato 2-1 la Juventus al termine di una gara rocambolesca che ha prodotto questi numeri:

1- Primo successo per il Milan contro la Juventus in Supercoppa Italiana. E questa è la prima volta che il Milan vince contro la Juventus una gara in campo neutro, considerando tutte le competizioni, al termine dei 90 regolamentari (4N, 3P).

2- Il Milan tornerà a giocare una Finale di Supercoppa Italiana per la prima volta dall’edizione del 2022, giocata contro l’Inter il 18 gennaio 2023.

3- Il Milan ha ottenuto otto vittorie e un pareggio negli ultimi nove primi match di un singolo anno solare, considerando tutte le competizioni.

4- Christian Pulisic è il secondo calciatore nato negli USA in rete in Supercoppa Italiana dopo McKennie, il suo è il primo calcio di rigore realizzato dal Milan nella competizione da Andrea Pirlo, il 3 agosto 2003 proprio contro la Juventus.

5- Sérgio Conceição torna da allenatore nel calcio italiano a distanza di 7663 giorni, da calciatore con la maglia della Lazio in Serie A in quel caso (11 gennaio 2004 contro il Brescia).