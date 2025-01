Juve Milan, Sergio Conceicao ha sciolto le riserve in vista della sfida di oggi allo Stadium: giocano loro, non ci sono più dubbi

Come riferito dal Corriere dello Sport, Sergio Conceicao ha sciolto le riserve in vista della gara di oggi tra Juve e Milan.

Davanti Abraham sarà accompagnato da Rafa Leao, unico esterno d’attacco doc a disposizione. Alejandro Jimenez, invece, andrà in panchina, così come Francesco Camarda, pronti a dare la scossa a gara in corso. Dall’inizio, infatti, Conceiçao opterà per una squadra un po’ più muscolare con l’inserimento in contemporanea di Bennacer sulla linea dei centrocampisti accanto all’inossidabile Fofana e di Musah sulla linea dei trequartisti, al fi anco di Reijnders, così come già successo nella trionfale trasferta di Madrid.

