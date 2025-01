Juve Milan, Conceicao ha già scelto la formazione! Dettaglio da Milanello, giocheranno loro

Juve Milan, Sergio Conceicao ha le idee chiare in vista della gara di domani pomeriggio: scelte obbligate a Torino. Ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha le idee chiare in vista della sfida di domani a Torino contro la Juve. I rossoneri, falcidiati dalle assenze, presenteranno 4 cambi nell’undici iniziale rispetto alla gara vinta martedì in rimonta sul campo del Como.

In difesa, al posto dell’infortunato Thiaw, ci sarà Gabbia. A centrocampo Musah per Bennacer mentre in avanti il centravanti sarà Abraham con Alex Jimenez che sostituirà Pulisic a destra. Oggi giornata decisiva per capire se l’americano andrà almeno in panchina.