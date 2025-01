Juve Milan, l'analisi di Paganin a fine primo tempo: «Reijnders si è mosso poco, il centrocampo è in difficoltà. E Conceicao deve...»

Juve Milan, l’analisi di Paganin a fine primo tempo: le dichiarazioni anche su Reijnders, Conceicao e le difficoltà dei rossoneri

Paganin alla fine del primo tempo di Juve Milan ha fatto un’analisi a Sport Mediaset.



IL PRIMO TEMPO DI JUVE MILAN – «I dati dicono che le due squadre sono abbastanza equilibrio, si è tirato poco in porta. La Juve sembra più squadra in questo momento e gestisce meglio le situazioni. Il Milan ha cercato poco i giocatori in fase di rifinitura. Reijnders si è mosso poco e poche volte sono andati al tiro. Conceicao è arrivato da poco, ha chiesto cose, ci sono qualche difficoltà a centrocampo. Dovrà trovare soluzioni e deve farsi idea delle caratteristiche dei giocatori. Ci sta che la Juve possa trarne vantaggio».