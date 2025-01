Juve Milan, Morata va a caccia del gol dell’ex: lo spagnolo non ci è ancora mai riuscito. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Questa sera andrà in scena il match che vedrà contrapposti il Milan e la Juventus. Conceicao, per la sua prima partita seduto sulla panchina rossonera, ha scelto di puntare su Alvaro Morata in attacco. Da ex l’attaccante spagnolo non è ancora riuscito a segnare ai bianconeri.

MILAN (4-2-3-1, la probabile formazione): Maignan; Emerson, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Jimenez; Morata. All.: Conceiçao