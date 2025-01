Juve Milan, Conceicao non ci sta: duro sfogo nel post partita per il nuovo tecnico. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Intervenuto a DAZN dopo Juve-Milan, Sergio Conceicao ha rilasciato dichiarazioni molto forti sullo stato di forma della squadra.

PARTITA – «Il primo tempo è stata una partita equilibrata. Il secondo tempo è cambiato, la Juve ha avuto più fame. Potevamo prenderne anche un altro e sono le cose che non capisco come uscire dall’area. Il primo passo per vincere le partite è volerla vincere. Siamo a gennaio, i giocatori hanno tutto per recuperare. Dobbiamo avere a casa il frigo vuoto per avere più fame».