Juve Milan, 4 assenti sicuri per Conceicao: saltano la semifinale di Supercoppa Italiana. Ecco chi sarà indisponibile domani sera

Il Milan che domani sera affronterà la Juve nella semifinale di Supercoppa Italiana in Arabia sarà privo di 4 giocatori.

Conceicao, infatti, non avrà a disposizione Chukwueze (out per almeno un mese) e Okafor, a cui si aggiunge il lungodegente Florenzi. Questi tre giocatori rossoneri non sono neanche partite insieme al resto della squadra per l’Arabia Saudita e saranno indisponibili contro la Juve. A loro si aggiunge Leao che è in gruppo, ma non riesce a recuperare.