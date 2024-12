Juve Fiorentina 2-2: Thiago Motta rallenta ancora, non basta Thuram

Juve Fiorentina 2-2: i bianconeri di Thiago Motta rallentano ancora allo Stadium: non basta la doppietta di Thuram

Fino alla fine. La Fiorentina ha avuto il merito di non mollare la presa in casa di una Juventus propositiva per larghi tratti, ma troppo fragile in difesa per essere vera. Il 2024 dei bianconeri si chiude con l’undicesimo pari stagionale, un andamento che deve far riflettere la dirigenza in vista del mercato di gennaio. I viola invece esultano e strappano un risultato importante dopo due sconfitte consecutive.

In gol Thuram (doppietta) per i padroni di casa, l’ex Kean e Sottil per gli ospiti. Il Milan può accorciare su entrambe.