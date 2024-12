Juve Bologna 2-2: i bianconeri rimontano nel finale, si salva Thiago Motta

Juve Bologna 2-2: i bianconeri di Thiago Motta si salvano nel finale rimontando lo 0-2 iniziale grazie a Koopmeiners e Mbangula

Un altro pareggio, il quarto di fila per la Juventus. Ma stavolta è un punto guadagnato per Thiago Motta, altroché.

Il Bologna, che ha agganciato il Milan in classifica, si fa preferire praticamente per tutta la partita allo Stadium, si porta avanti con Ndoye nel primo tempo e fa 2-0 a inizio ripresa con Pobega. Ma la Vecchia Signora riesce a rimontare: al 63′ Koopmeiners, in pieno recupero Mbangula. Finisce 2-2.