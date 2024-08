Jovic VIA dal Milan, il club lo mette sul mercato? PALLA al serbo: ecco la sua VOLONTÀ per il futuro

Jovic VIA dal Milan, il club lo mette sul mercato? PALLA al serbo: svelata la VOLONTÀ dell’attaccante per il futuro. I dettagli

Come rivelato da Calciomercato.com, nella giornata di ieri gli uomini del mercato Milan hanno chiesto a Fali Ramadani, agente di Luka Jovic, di trovare una nuova sistemazione last minute al proprio assistito. L’attaccante serbo è finito ai margini del progetto tecnico di Paulo Fonseca, il quale gli aveva preferito Okafor da centravanti contro il Parma.

Adesso la palla passa però al calciatore che dovrà decidere cosa fare per il suo futuro, dato che potrebbe muoversi qualcosa per lui da Turchia, Spagna e Olanda. Il centravanti ex Real Madrid si sente bene a Milano e in rossonero e dal canto suo non ci sarebbe questa voglia di cambiare aria. Da capire se i rossoneri (o le squadre interessate a lui) riusciranno a fargli cambiare idea.