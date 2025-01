Jovic Milan, retroscena sul calciomercato estivo: i rossoneri proseguono diretti su una via

Condividi via email

Jovic Milan, il centravanti serbo spunta un retroscena legato al calciomercato estivo. Il club ha preso una decisione

Il Milan è in procinto di chiudere l’arrivo di Walker ed è alla ricerca di un attaccante. Oltre questo, nel calciomercato di gennaio, il club vorrebbe provare anche a cedere qualche esubero: tra questi ci sono sicuramente Luka Jovic e Noah Okafor.

Il centravanti serbo, nel corso del calciomercato estivo avrebbe rifiutato qualsiasi destinazione. Per la società però la situazione non cambia: l’attaccante resta in partenza.