Jovic Milan, il destino è segnato: nel mercato di gennaio può partire. L’attaccante serbo è stato superato da Camarda nelle gerarchie

Camarda è entrato in pianta stabile nella prima squadra del Milan, superando di fatto Jovic nelle gerarchie di Fonseca per il reparto avanzato.

Per l’attaccante serbo, in base a quanto riferito da Tuttosport, il destino sembra ormai segnato. Jovic, ora indisponibile per infortunio, potrebbe infatti fare le valigie e lasciare il mercato Milan già nella prossima sessione di gennaio.