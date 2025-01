Condividi via email

Jovic Milan, oggi giornata decisiva per il futuro del serbo! Le ultimissime sull’affare con il Monza: previsto un incontro nelle prossime ore

Il calciomercato Milan gestisce anche le uscite, oltre che gli acquisti per rinforzare La Rosa. In tal caso, oggi giornata decisiva per il futuro di Luka Jovic.

L’agente del serbo incontrerà Adriano Galliani per tentare di chiudere il passaggio dell’ex Real Madrid, tra le altre, al Monza. La squadra ultima in classifica deve infatti coprire il buco lasciato dalla cessione al Parma di Djuric.