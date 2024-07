Jovic Milan: la POSIZIONE del club è netta! Dopo Morata e un altro attaccante, il FUTURO del serbo sarà questo

Jovic Milan: la posizione del club è netta! Dopo Morata e un altro attaccante, il futuro del serbo è già delineato

Il calciomercato Milan è al lavoro per completare soprattutto il suo attacco. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, ad arrivare dovrebbero essere due giocatori: Alvaro Morata, obiettivo numero uno, e un altro (Fullkrug, Abraham, Broja in pole).

E Luka Jovic? Il futuro dell’attaccante serbo non è in discussione: resterà anche lui a Milanello, infatti il club è alla ricerca di profili in grado di completarsi come caratteristiche anche con lui.