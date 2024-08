Jovic non convince Fonseca: ci sono i margini per un possibile addio a SORPRESA? Le NOVITÀ sull’attaccante serbo

L’edizione odierna di Tuttosport si è concentrata in particolare su Luka Jovic, che sabato sera contro il Torino ha deluso le aspettative dei tifosi ma anche dello stesso Fonseca, che a Parma domani dovrebbe preferirgli Okafor.

Ci sono i margini per un’eventuale cessione del serbo in questi ultimi giorni di mercato? Jovic ha cambiato maglia ed è destinato a rimanere al Milan, ma sicuramente non sarà lui l’attaccante su cui il tecnico farà affidamento.