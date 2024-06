Jovic ROMPE la maledizione all’Europeo, il gol di un rossonero mancava da 12 anni: il DATO sul Milan nella competizione

Luka Jovic ha segnato il primo gol di un giocatore del Milan a Euro2024. L’attaccante della Serbia è stato decisivo con una rete segnata all’ultimo minuto che ha regalato un punto contro la Slovenia. Inoltre ha rotto la maledizione dei rossoneri agli Europei. Come riportato da Pastore su X, da ben 12 anni un giocatore del Milan non segnava all’Europeo: l’ultimo era stato Ibrahimovic.

PAROLE – «Prima di Luka Jovic in Slovenia Serbia, l’ultimo giocatore del Milan a segnare in un Europeo era stato Zlatan Ibrahimovic, in Svezia-Francia del 19 giugno 2012».