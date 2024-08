Jovic Milan, FUTURO in bilico per l’attaccante! I rossoneri APRONO alla cessione: le ULTIMISSIME sul serbo

Il futuro di Luka Jovic è ancora in bilico. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il calciomercato Milan avrebbe aperto alla cessione del serbo che potrebbe essere fondamentale per l’arrivo di Abraham.

PAROLE – «Il Milan sta ancora riflettendo sul futuro di Luka Jovic: il Milan ha aperto le porte alla vendita, ma il serbo non sembra convinto di andarsene, per ora. Due club stranieri hanno mostrato interesse per lui nelle ultime 48 ore».