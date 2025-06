Jovic lascia il Milan: fine di un’esperienza agrodolce, futuro incerto per l’attacco rossonero

Jovic lascia il Milan a scadenza di contratto: i rossoneri non hanno attivato l’opzione per il prolungamento del serbo

Luka Jović saluta ufficialmente il Milan. Dopo una stagione culminata con 47 presenze complessive, 13 gol (di cui ben due indimenticabili nel derby di Coppa Italia) e 2 assist, l’avventura dell’attaccante serbo in rossonero giunge al termine. Il club di Via Aldo Rossi ha optato per la non attivazione dell’opzione di rinnovo contrattuale, lasciando il giocatore libero di valutare il suo futuro. La notizia, anticipata da Tuttosport con il titolo eloquente “Pure Jović saluta il Milan“, apre scenari interessanti sia per il serbo che per la strategia di mercato del Diavolo.

L’esperienza di Jović al Milan è stata, a tratti, un vero e proprio enigma. Arrivato quasi in sordina, ha faticato inizialmente a trovare spazio e a esprimere il suo potenziale. Tuttavia, in diversi momenti della stagione, ha dimostrato di possedere qualità indiscusse, con una propensione al gol che lo ha reso un’alternativa valida e spesso decisiva. I suoi 13 gol stagionali, seppur non tantissimi per un attaccante titolare, assumono un peso specifico notevole, soprattutto considerando la sua posizione di riserva e la capacità di incidere a partita in corso. I due gol nel derby di Coppa Italia rimarranno sicuramente impressi nella memoria dei tifosi milanisti, rappresentando il culmine della sua efficacia sotto porta nei momenti cruciali.

La decisione del Milan di non proseguire con Jović riflette probabilmente diverse considerazioni. Se da un lato l’attaccante ha mostrato lampi di classe e concretezza, dall’altro la sua costanza di rendimento e la capacità di integrarsi pienamente nel sistema di gioco non sono state sempre all’altezza delle aspettative. La dirigenza rossonera, in vista della prossima stagione, sembra voler puntare su profili diversi per il reparto avanzato, cercando probabilmente un centravanti che possa garantire un rendimento più elevato e continuo.

Il futuro di Luka Jović si preannuncia ricco di opzioni. Nonostante la mancata conferma al Milan, il suo profilo internazionale e la sua capacità di segnare lo rendono un giocatore appetibile per numerosi club in giro per il mondo. Le diverse soluzioni che l’attaccante serbo sta già valutando testimoniano l’interesse che continua a gravitare attorno al suo nome. Sarà interessante osservare quale sarà la sua prossima destinazione e come saprà rilanciare la sua carriera.

Nel frattempo, il calciomercato Milan si trova ora con il reparto offensivo in una situazione di transizione. Come sottolineato da Tuttosport, per l’inizio della stagione, il club avrà a disposizione il solo Santiago Gimenez, a patto che non arrivino nuovi rinforzi entro il prossimo 7 luglio. Questa situazione evidenzia la necessità impellente per il Milan di agire sul mercato per garantire al proprio tecnico le alternative necessarie in attacco. La ricerca di un nuovo centravanti diventerà una delle priorità assolute per la dirigenza rossonera nei prossimi giorni e settimane. I tifosi, intanto, attendono con ansia di conoscere le prossime mosse di mercato per un Milan che si preannuncia pieno di novità.