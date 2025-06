Calciomercato Milan, Tare e Allegri hanno preso la decisione definitiva su Jovic: permanenza o cessione? Le ultimissime sui rossoneri

Si conclude l’avventura di Luka Jović al Milan. Il club rossonero ha infatti deciso di non esercitare l’opzione di prolungamento annuale prevista nel contratto dell’attaccante serbo, rendendolo di fatto uno svincolato a partire dal 30 giugno 2025. La notizia, anticipata da diverse fonti giornalistiche, è stata confermata e segna un punto di svolta nel mercato del Milan per quanto riguarda il reparto offensivo.

Jović era arrivato al Milan nell’estate del 2023, con un contratto che prevedeva la possibilità di un rinnovo di anno in anno. Nonostante alcuni lampi, tra cui doppiette importanti, le sue prestazioni complessive non hanno convinto del tutto la dirigenza, che ha preferito non proseguire il rapporto. In due stagioni con la maglia rossonera, Jović ha collezionato 47 presenze e 13 gol, un bottino che, pur non essendo disastroso, non è stato ritenuto sufficiente per garantirgli la permanenza.

Questa decisione apre ufficialmente la caccia a un nuovo centravanti per il Milan, che con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, cercherà un profilo in grado di garantire un numero elevato di gol e di adattarsi al meglio ai dettami tattici del nuovo tecnico. Tra i nomi che circolano per sostituire Jović ci sono diverse opzioni, e il club sa di non poter sbagliare la scelta, considerata l’importanza del ruolo per la prossima stagione.

Per Luka Jović, invece, si apre un nuovo capitolo della sua carriera. Sul suo futuro si registrano già interessi da parte di club messicani, come il Cruz Azul, e brasiliani, come il Botafogo, che potrebbero offrirgli una nuova opportunità per rilanciarsi e trovare quella continuità che gli è mancata in rossonero.