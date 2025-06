Jovic, l’ex Milan a un passo dal Cruz Azul: le trattative si infiammano! Gli aggiornamenti sul serbo

Jovic, l’ex Milan, che non ha rinnovato il contratto coi rossoneri in scadenza il 30 giugno, è vicino al Cruz Azul

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, noto esperto di mercato di Calciomercato.com, l’attaccante serbo Luka Jovic, con un passato anche nel Milan, sarebbe molto vicino a vestire la maglia del Cruz Azul. Le parti sembrano essere sempre più vicine a raggiungere un accordo definitivo, segnando un potenziale cambio di rotta significativo nella carriera del calciatore.

Questa notizia ha scosso il panorama calcistico, specialmente tra i tifosi rossoneri che ricordano il suo breve ma intenso periodo in Serie A. Jovic, arrivato nel calciomercato Milan con grandi aspettative, ha mostrato sprazzi del suo talento, ma non è riuscito a imporsi con continuità come sperato, chiudendo la sua esperienza a Milano con 9 gol in 30 presenze tra tutte le competizioni nella stagione 2023/2024. Nonostante questo, il suo fiuto per il gol e la sua presenza fisica lo hanno reso un attaccante sempre interessante sul mercato internazionale.

Il Cruz Azul, uno dei club più prestigiosi del campionato messicano, la Liga MX, sta cercando di rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. L’arrivo di un attaccante del calibro di Jovic, con esperienza in campioni europei come Serie A e La Liga (con il Real Madrid), rappresenterebbe un colpo di mercato importantissimo per la squadra di Città del Messico. La squadra messicana è nota per la sua passione e per i suoi tifosi calorosi, e l’arrivo di un giocatore di fama internazionale come Jovic potrebbe accendere ulteriormente l’entusiasmo.

Le trattative, stando a quanto riferito da Daniele Longo, sarebbero in una fase molto avanzata. Si parla di ultimi dettagli da limare prima dell’annuncio ufficiale. L’operazione, se dovesse concretizzarsi, dimostrerebbe la volontà del Cruz Azul di puntare su profili di alto livello per competere ai massimi livelli sia a livello nazionale che, eventualmente, in competizioni internazionali come la CONCACAF Champions Cup.

Per Luka Jovic, questo trasferimento rappresenterebbe una nuova opportunità per rilanciare la propria carriera. Dopo le esperienze in club importanti come Eintracht Francoforte, Real Madrid e Milan, il Messico potrebbe offrire un nuovo stimolo e un campionato dove poter esprimere al meglio le proprie qualità offensive. La Liga MX è un torneo competitivo e in continua crescita, con un calcio veloce e tecnico, che potrebbe adattarsi alle caratteristiche del centravanti serbo.

I dettagli economici dell’operazione non sono ancora stati resi noti, ma è presumibile che il Cruz Azul stia facendo un investimento significativo per assicurarsi le prestazioni di Jovic. I tifosi del Cruz Azul attendono con ansia l’ufficialità, sperando che il bomber serbo possa portare gol pesanti e contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali.

In conclusione, la notizia riportata da Daniele Longo di Calciomercato.com sulle trattative avanzate tra Luka Jovic e il Cruz Azul è di grande rilevanza. Un attaccante dal suo potenziale, se ben inserito, potrebbe fare la differenza nel campionato messicano. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa operazione di mercato che promette di essere uno dei colpi più importanti di questa sessione estiva.