Jovic Milan, quale futuro dopo l’addio al club rossonero? Due strade fuori dall’Europa. Tutti i dettagli

Jovic Milan, l’attaccante serbo lascerà i rossoneri a parametro zero: sono due le squadre interesse al classe ’97

Il calciomercato Milan ha ufficialmente deciso di non esercitare l’opzione di rinnovo per Luka Jovic, segnando la fine del percorso dell’attaccante serbo con la maglia rossonera. Dopo 47 presenze, 13 gol e due assist, il centravanti lascerà il Diavolo a parametro zero. Una decisione che, per molti addetti ai lavori e tifosi, appare quantomeno discutibile, soprattutto considerando il rendimento decisamente positivo mostrato da Jovic nella seconda parte della scorsa stagione.

L’apporto di Jovic, in particolare nel girone di ritorno, aveva evidenziato una rinnovata fiducia e una maggiore incisività sotto porta, rendendolo un’opzione preziosa e un’alternativa credibile per il reparto offensivo.

Il club rossonero, infatti, sta già guardando avanti per rinforzare e completare il reparto offensivo, con nomi di spicco che circolano insistentemente. Tra i principali obiettivi del calciomercato Milan figurano Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, il bomber del Liverpool Darwin Nunez e il centravanti del Genoa Mateo Retegui. Questi profili, indubbiamente di alto livello, testimoniano la volontà del Milan di dotarsi di una prima punta di caratura internazionale per la prossima stagione, puntando a un salto di qualità che possa consentire al club di competere ai massimi livelli sia in Serie A che in Europa.

Nel frattempo, il futuro di Luka Jovic resta avvolto nell’incertezza, con due opzioni concrete emerse finora, ma che non sembrano soddisfare appieno le sue ambizioni. Secondo quanto riportato dai colleghi del QS (Quotidiano Sportivo), due club extra-europei hanno bussato alla porta dell’attaccante serbo: i brasiliani del Botafogo e i messicani del Cruz Azul. Si tratta di soluzioni indubbiamente interessanti dal punto di vista economico e sportivo, ma che al momento non convincerebbero del tutto il classe ’97.

Jovic, infatti, starebbe cercando una nuova opportunità in Europa, un palcoscenico che gli permetta di rilanciarsi e dimostrare nuovamente il suo valore nel calcio che conta. Dopo esperienze in Bundesliga con l’Eintracht Francoforte e al Real Madrid in Liga, oltre all’ultima avventura italiana, l’attaccante serbo sente di avere ancora molto da dare nel calcio europeo. La sua priorità è dunque quella di trovare un club che possa offrirgli un progetto tecnico stimolante e un ruolo da protagonista, lontano dalle lusinghe del calcio sudamericano o nordamericano, almeno per il momento. La situazione è in continua evoluzione, e le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro di Luka Jovic, un giocatore che, nonostante le difficoltà, ha dimostrato di avere ancora le qualità per essere un attaccante prolifico.