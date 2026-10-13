Camarda titolare contro il Salisburgo? Lo abbiamo chiesto ai tifosi del Milan: il classe 2008 divide l’ambiente!

Camarda potrebbe scendere in campo dal primo minuto giovedì contro il Salisburgo, abbiamo chiesto ai tifosi del Milan cosa ne pensano di questa opzione!

La gestione dei giovani talenti è da sempre uno dei temi più accesi in casa rossonera, e l’imminente impegno di giovedì sera in Europa League non fa eccezione. Sulle pagine social di MilanNews24.com, abbiamo lanciato un sondaggio chiedendo ai nostri lettori se sia arrivato il momento di concedere una chance da titolare a Francesco Camarda.

L’attaccante classe 2008, finora, non è mai partito dal primo minuto in questa stagione, raccogliendo soltanto una manciata di minuti nei finali di gara. Il dibattito tra i tifosi ha scatenato reazioni calde e posizioni fortemente contrastanti nei commenti.

Da una parte c’è una nutrita fetta di sostenitori che risponde con un convinto «sì». Secondo questa parte di tifoseria, è giunto il momento di mostrare coraggio e riporre massima fiducia nel giovane talento del vivaio, offrendogli uno spazio concreto sul palcoscenico continentale per permettergli di crescere e sbloccarsi.

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Dall’altra parte, però, emerge uno scetticismo marcato. Diversi utenti reputano il giovane ancora inadatto ai ritmi e alle pressioni della prima squadra rossonera in un contesto europeo. Quest’ala della tifoseria coglie l’occasione per puntare il dito contro la società, rimproverando la dirigenza per le scelte di mercato e per non aver acquistato un’ulteriore punta di esperienza da affiancare ai titolari.

Tra entusiasmo per il futuro e perplessità sul presente, la palla passa ora al campo e alle decisioni dello staff tecnico per la notte di giovedì.