Tresoldi: «Ho ricevuto tanti messaggi prima della partita dai tifosi milanisti. Per me era un pochino un derby: tanta roba»

Tresoldi al termine di Inter-Bruges è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha raccontato tutte le sue emozioni di una serata magica

Nicolò Tresoldi si è preso la scena a San Siro contro l’Inter. L’attaccante italo-tedesco, classe 2004, tifosissimo del Milan, ha raccontato tutte le sue emozioni:

UNA GRANDE SERATA «Serata pazzesca, ho segnato tante volte una serata così, segnare tre gol a San Siro con tutta la mia famiglia qua».

COME UN DERBY «Ho ricevuto tanti messaggi prima della partita dai tifosi milanisti che mi dicevano che dovevamo vincere. Per me era un pochino un derby: tanta roba».

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LA NAZIONALE «Quella è un’altra roba grande di cui si parla tanto. Si dicono anche cose non vere, so quello che ho detto. Sono contento del percorso fatto con la Germania. Ci sono tanti calciatori sia tedeschi che italiani più forti di me, vediamo magari dopo stasera si saprà di più dei miei mezzi».

QUINDI COSA SCEGLIE? «Ho parlato con entrambe le federazioni e gli ho spiegato come la penso io. Mi diverto qua e mi diverto anche con l’under 21 tedesca, ho l’obiettivo europeo con loro poi si vedrà».