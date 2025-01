Joao Felix Milan, conferme importantissime sull’interesse dei rossoneri: può arrivare a queste condizioni

Condividi via email

Joao Felix Milan, arrivano importanti conferme sull’interesse del club rossonero per il trequartista del Chelsea: le ultime

Come riportato da Sky Germania, arrivano conferme importanti sull’interesse del calciomercato Milan per Joao Felix.

Il Milan ora è molto interessato a João Felix. Nel frattempo, non c’è traccia di un trasferimento per Marcus Rashford. Le trattative sono complicate a causa dei costi elevati. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per capire se il Chelsea aprirà alla formula del prestito, formula gradita ai rossoneri.