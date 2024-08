Jacobelli CONSIGLIA: «Il Milan con Camarda sta andando avanti, ecco cosa bisogna fare con i talenti»

Il noto giornalista Xavier Jacobelli ha citato anche Francesco Camarda e la creazione del Milan Futuro nel suo discorso sui giovani

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, Xavier Jacobelli ha affrontato alcuni temi legati alla prima giornata di Serie A e alla crescita dei giovani, citando la creazione del Milan Futuro che segue quella delle seconde squadre di Atalanta e Juve che già danno i loro frutti.

PAROLE – «Intanto c’è da una considerazione che si pone. Quando hai una società solida che in trasferta a Lecce vede una doppietta a testa con due nuovi acquisti, ricordando che Retegui è stato ingaggio a meno di 72 ore dopo il ko di Scamacca. Voglio dire che quando agisci in modo forte e deciso i risultati si vedono. Gasperini ha portato con sé 7 giocatori della seconda squadra, che è un po’ il lavoro riportato da Thiago Motta poche ore dopo contro il Como. Le intuizioni di Andrea Agnelli della seconda squadra funzionano, l’Atalanta ne ha ricalcato le ombre e il Milan con Camarda sta andando avanti. I talenti vanno valorizzati e non farli finire nel limbo dei prestiti con società che hanno evidenti problemi».