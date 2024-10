Iuliano a Juventusnews24: «Dico questo sulla lotta scudetto», poi il grande elogio a Kalulu

Iuliano a Juventusnews24. Le dichiarazioni in esclusiva dell’ex calciatore della Juventus sulla lotta scudetto e sull’ex Milan Kalulu

Mark Iuliano ha parlato in esclusiva per Juventusnews24 l’ex difensore della Juventus Mark Iuliano. Di seguito le sue parole sulla lotta scudetto e su Kalulu, prelevato dal Milan in estate.

LOTTA SCUDETTO – «La Juve ogni anno parte per vincere lo Scudetto. E’ nella storia della Juve, nel suo DNA partire per vincere. Gli avversari sono molto forti, ma la squadra di Motta proverà a lottare e ha le carte in regola per arrivare fino in fondo. Poi lo vince solo una, sarà un campionato fino alla fine molto tirato secondo me».

KALULU – «Sono molto contento, sta facendo prestazioni egregie e si è integrato subito nella rosa della Juve. Può giocare in diversi ruoli, è una garanzia per l’intero reparto difensivo orfano di Bremer. Di reparto però lavorano molto bene, la squadra sa difendersi con ordine e questo è merito anche dei difensori come Kalulu sicuramente».