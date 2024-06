Italia fuori da Euro2024: il dato CLAMOROSAMENTE negativo sull'attacco degli azzurri - Milan News 24

Italia fuori da Euro2024: il dato CLAMOROSAMENTE negativo sull’attacco degli azzurri che fa pensare molto

L’Italia finisce il suo europeo contro la Svizzera. Gli Azzurri anche oggi, come contro la Spagna, hanno faticato molto, creando pochissime occasioni in avanti e di fatto oggi il pericolo maggiore la Svizzera se lo è creato da solo, con il palo fortuito di Schar.

In tutto l’Europeo gli azzurri hanno tirato in porta solo 10 volte: cinque contro l’Albania, tre con la Croazia e una sola contro Spagna e Svizzera. Una media di appena 2.5 tiri a partita. Nessun rossonero è stato portato da Spalletti per la spedizione in Germania.