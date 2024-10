Italia Israele, daspo per un tifosi. Ecco cosa ha fatto

Italia Israele, punito un tifoso per aver mostrato una svastica sugli spalti. La persona è stata denunciata e riceverà un daspo

Italia Israele non è stata solo la splendida vittoria per 4-1 dei ragazzi di Spalletti o il sorriso della famiglia Maldini per l’esordio di Daniel, ex Milan. Sugli spalti un tifoso si è reso protagonista di un pessimo gesto, ma è stato prontamente identificato.

La persona è stata denunciata e riceverà presto un daspo per cinque anni per aver mostrato un drappo con una svastica durante la gara di Nations League.