Italia Germania U19 2-1: Sia di nuovo DECISIVO! Il RESOCONTO del match

Italia-Germania U19 2-1: ancora decisivo Sia, attaccante del Milan Futuro di Daniele Bonera. Il resoconto del match

Importante successo dell‘Italia U19 che nell’Europeo di categoria batte 2-1 la Germania nonostante l’inferiorità numerica. Ancora decisivo Sia, attaccante del Milan Futuro di Daniele Bonera.

Le altre reti sono state realizzate da Mendicino e Dardai per la Germania. Del Milan in campo per tutto il match anche il terzino Bakoune e il centrocampista Sala. Importante successo dopo il pareggio per 2-2 nella prima gara del girone.