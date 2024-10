Italia Belgio, le probabili formazioni: l’ex Milan sarà titolare, Spalletti ha deciso

Italia Belgio, le probabili formazioni: l’ex Milan sarà sicuramente titolare, Spalletti ha deciso dopo le prestazioni di settembre

Tra poche ore sarà tempo di Italia Belgio, partita valida per il torneo di Nations League. Luciano Spalletti, ct della Nazionale, ha le idee abbastanza chiare riguardo la formazione da schierare. Tra i primi undici ci sarà anche Sandro Tonali.

Il giocatore ex Milan è rientrato in campo da circa un mese dopo la squalifica di un anno per il caso scommesse. Al Newcastle ha ritrovato minutaggio, partendo anche da titolare in alcune delle ultime gare di Premier e Coppa Inglese.