Israele Francia, il Milan si gode i suoi rossoneri: «Maignan e Theo Hernandez protagonisti»

Israele Francia, il Milan celebra la partita disputata da Maignan e Theo Hernandez nell’1-4 in Nations League. Il messaggio

Il Milan attraverso una nota sul suo sito ha celebrato la partita disputata da Maignan e Theo Hernandez nella vittoria della Francia per 1-4 contro Israele.

IL MESSAGGIO – Milan protagonista nella seconda vittoria in Nations League della Francia, corsara sul neutro di Budapest contro Israele per 4-1. La squadra di Deschamps ha infatti ottenuto i tre punti in una partita che ha visto protagonisti dal primo minuto Mike Maignan tra i pali e Theo Hernandez – autore dell’assist per il terzo gol, segnato dal laziale Guendouzi – con Youssouf Fofana subentrato a Camavinga al 70′.