Inzaghi non ci sta: «Meritavamo la vittoria con la Juve, potevamo fare 7 o 8 gol. Mai capitata una partita così, c’è rabbia»

Inzaghi a Sky Sport si è sfogato dopo il pareggio dell’Inter contro la Juve a San Siro per 4-4: «Meritavamo la vittoria, c’è rabbia»

Inzaghi a Sky Sport non ha nascosto tutta la sua delusione per il pareggio dell’Inter contro la Juve per 4-4 a San Siro che ha portato i nerazzurri a +4 sul Milan in classifica.

DELUSIONE – «C’è delusione, ma da allenatore devo ripartire. Tu puoi prendere 4 tiri in porta, ma non puoi subire 4 gol. Giocavamo contro una squadra che non aveva preso nessun gol su azione e noi potevamo fare 7 o 8 gol stasera. Abbiamo regalato un gol a Yildiz lasciando troppo campo dopo una rimessa laterale. Meritavamo ampiamente di vincere la partita. Non ho ancora parlato con i ragazzi perchè ho visto tanti volti tristi. Abbiamo giocato contro una squadra che ha fatto della difesa la sua forza e abbiamo creato tantissimo».

RABBIA – «Dovevamo chiudere la partita. Giusto che ci sia delusione e rabbia, ma bisogna guardare anche le cose fatte bene. I tifosi neutri si sono divertiti, noi un po’ meno. Non mi era mai capitata una partita così. Sul 4-2 la Juve non aveva dato segnali di poterla riprenderla. Potevo fare di più, ma avevamo rotazioni limitate e lo paghiamo. Una squadra forte ed esperta come la nostra deve sopperire a questo».

LE PAROLE INTEGRALI SU INTERNEWS24