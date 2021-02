L’Inter deve fare i conti con un infortunio a centrocampo in vista del derby. Una tegola pesante per Antonio Conte

Tegola a centrocampo per l’Inter in vista del derby. Come riportato da Sky Sport, Stefano Sensi avrebbe accusato un affaticamento muscolare in allenamento e sarebbe dunque in forte dubbio per il match contro il Milan.

In questa stagione l’ex Sassuolo non sta trovando continuità a causa dei tanti problemi fisici. Antonio Conte valuta anche le condizioni di Vidal, non al meglio.