Inter Milan, la statistica sul 2025 è da brividi! Clamoroso scenario all’orizzonte

Inter Milan, i derby non sono finiti qui: potrebbero esserne giocati altri 5 nel corso del 2025. Statistica da brividi

Clamoroso scenario svelato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, sul derby tra Inter e Milan.

Il derby di Milano può diventare uno dei temi del 2025. Intanto, ci si ritrova presto: 2 febbraio, derby di ritorno, in casa del Milan. Poi, Inter-Milan potrebbe tornare in semifinale di Coppa Italia e in Champions agli ottavi. Si rischia la stagione dei 7 derby.