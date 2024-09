Inter Milan, i rossoneri TREMANO! Inzaghi può STABILIRE un record STORICO. Ecco quale

Inter-Milan, i rossoneri tremano: Simone Inzaghi può stabilire un record storico nella stracittadina di domenica sera

Dopo il grandissimo pareggio contro il Manchester City, l’Inter di Inzaghi è proiettata al lavoro per un’altra super sfida, ovvero il derby di Milano contro i cugini del Milan, in programma il 22 settembre.

Partita importantissima per Inzaghi ed i suoi, come riporta Repubblica. Nessuno a Milano ha mai vinto più di 7 derby consecutivi. Un ulteriore passetto per il tecnico piacentino per entrare definitivamente nella storia della sfida.