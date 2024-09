Inter Milan, Leao SFIDA Thuram! Dato che non MENTE, al portoghese serve la SVOLTA

Inter-Milan, Rafael Leao sfida Thuram: il dato non mente, il portoghese deve ribaltare le statistiche negative. Serve la svolta

Thuram Leao la sfida nella sfida. L’attaccante dell’Inter e quello rossonero sono pronti ad accendere il Derby della Madonnina. Nella scorsa stagione i due hanno avuto numeri simili ma i dati non dicono tutto.

Come riporta il Corriere dello Sport, il francese ha fatto una stagione fantastica ed in questo avvio è migliorato ulteriormente mentre il portoghese è stato discontinuo ed anche in questo inizio non sta fornendo prestazioni importanti ed è stato spesso insufficiente. Al momento il bilancio è a favore dell’ex Borussia Monchengladbach con due derby vinti e due reti nello scorso campionato. Il n°10 segnò la rete del momentaneo 2-1 nel derby d’andata prima che la sfida finisse 5-1.