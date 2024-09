Inter Milan, Inzaghi INDISPETTITO! L’ANEDDOTO post derby fa FELICI i tifosi rossoneri

Inter-Milan, Simone Inzaghi molto indispettito dopo la sconfitta nel derby: retroscena che fa felici i tifosi rossoneri

Simone Inzaghi stamattina ha potuto ritrovare la sua Inter, tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo il giorno di riposo concesso ieri dal tecnico. Tra le mura della Pinetina è il momento di leccarsi le ferite dopo il derby perso col Milan e di analizzare cosa non ha funzionato.

In particolare, come rivelato da Matteo Barzaghi in collegamento per Sky Sport, il tecnico nerazzurro pare abbia insistito con la squadra in un’attenzione alla fase difensiva da ritrovare. I campioni d’Italia in carica, infatti, hanno subito ben 5 gol su 5 partite di campionato (mentre lo scorso anno, nelle prime 5 giornate ne avevano subito appena 1).