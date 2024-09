Inter Milan, Inzaghi in ANSIA! TITOLARISSIMO a rischio, cosa FILTRA in vista del derby

Inter-Milan, Simone Inzaghi in ansia per Federico Dimarco: il laterale può saltare il derby di domenica sera. Ultime

Brutte notizie arrivano in casa Inter dalla giornata di ieri, ovvero sullo stop per Federico Dimarco, che dopo il pareggio con il Monza, salterà la sfida di domani sera con il Manchester City.

Cautela e riposo sono il piano di Inzaghi e dell’Inter per recuperare il prima possibile l’esterno italiano. Come riporta la Gazzetta dello Sport, le speranze di averlo per il derby con il Milan crescono. Situazione da monitorare.