Inter Milan, 6 SCONFITTE di fila per i rossoneri: la MALEDIZIONE dura da 2 anni. L’ultima vittoria… Così è iniziato l’incubo

L’Inter, da 2 anni a questa parte, è diventato un vero e proprio incubo per il Milan. I rossoneri, infatti, arrivano al derby di domenica sera con un bottino di 6 sconfitte di fila nella stracittadina, tutte con Pioli come allenatore. E’ infatti dal 3 settembre del 2022 che il Milan non batte l’Inter (3-2 firmato Leao e Giroud).

Dal gennaio 2023, con la Supercoppa Italiana a Riad (3-0), sono arrivate solo batoste anche in Serie A e in Champions League per l’attuale squadra di Fonseca. I numeri della maledizione derby sono inclementi: 2 gol fatti (4 volte è rimasto a secco) e 14 subiti. A ricordarlo è il Corriere dello Sport.